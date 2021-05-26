«Губернские аптеки» 1 июня поздравят маленьких посетителей с Днем защиты детей

Собака Зелёнка поздравит ребят с началом каникул Фото: Мария ЛЕНЦ

К Дню защиты детей 1 июня «Губернские аптеки» запускают праздничную акцию. Каждого маленького посетителя аптеки ждет сладкий сюрприз – леденцы-петушки собственной торговой марки АО «Губернские аптеки».

В крупных аптеках сети в первый день лета организуют фотозоны с воздушными шарами, а веселая собака Зелёнка поздравит ребят с началом каникул и расскажет о том, что важно следить за своим здоровьем с самого детства, как правильно чистить зубы и мазать коленки зелёнкой.

Адреса аптек можно уточнить на официальном сайте аптечной сети «Губернские аптеки» в разделе «Контакты» по телефону справочной службы 8-800-775-64-03.