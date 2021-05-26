В Красноярске мужчина предложил второклассницам фотоссесию и сбежал при виде родителей

Фото: vk.com/krsk_solnechnyi

Все произошло еще в минувшую субботу, во дворе на Микуцкого, 3, рассказывает мама одной из девочек в паблике «Мкр. Солнечный. Красноярск». Восьмилетняя девочка гуляла с подружкой на детской площадке, когда к ним подошел незнакомый мужчина.

Он предложил школьницам пофотографироваться, но те доверием к незнакомцу не прониклись и позвонили родителям. Когда мама девочки поинтересовалась у прохожего, зачем ему фотографировать детей, тот быстро ушел с детской площадки:

- Дочка позвонила мне сразу, я вышла узнать у него, что за фотосессии? Мужчина не славянской внешности,отреагировал неадекватно и очень агрессивно на мои вопросы. Матерился и быстренько покинул детскую площадку, успела снять только спину, - сообщает красноярка.

Женщина также добавила, что уже написала заявление в полицию. В комментариях пользователи резко осудили «фотографа» и предположили, что он может быть педофилом. Как же все обстоит на самом деле, выяснят полицейские.