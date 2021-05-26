Погода в Красноярске на 27 мая 2021: температура поднимется до +20 и пройдет ливень Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг в городе вновь потеплеет, но как это часто бывает, полноценно насладиться высокими температурами не получится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 27 мая 2021.

Так, по данным гидрометцентра, в четверг в Красноярске днем воздух прогреется до +20 градусов. Синоптики обещают облачность и ливень. Вероятность дождей 84%. Направление ветра юго-восточное, а порывы составят около 2-3 метров в секунду.

Ночью в Красноярске похолодает до +8 градусов. Осадки прекратятся, но будет пасмурно. Порывы ветра останутся на том же уровне. Атмосферное давление в течение дня – 725-726 мм рт.ст.

Яндекс. Погода дает несколько иной прогноз. С утра до вечера ожидается около +18 градусов. Будет пасмурно, без прояснений и весь день будет идти дождь. Синоптики также обещают порывы ветра до 3 метров в секунду, направление юго-западное.

Ночью же похолодает незначительно – до +14 градусов. Будет пасмурно и дождливо. Ветер останется. Атмосферное давление в течение дня 725-728 мм рт.ст.