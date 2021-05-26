В Красноярске водитель не поделил клиента с «бомбилой», за что получил струёй из баллончика в лицо

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске два таксиста не смогли поделить клиента на автовокзале, завязался скандал. «Бомбилу» не устроило, что пассажир достался не ему и он решил разобраться своими методами. Видео конфликта появилось в паблике «ЧП Красноярск».

Скандал между водителями произошел недалеко от междугороднего автовокзала на улице Аэровокзальная. Пострадавший рассказывает, что к нему обратился мужчина с просьбой довезти за деньги, водитель не стал отказываться. Но местный «бомбила» (таксист занимающийся нелегальным извозом – прим.ред.) посчитал, что у него увели клиента. Поэтому подошел для разборок.

Во время конфликта он брызнул в лицо водителю какой-то жидкостью из баллончика. К счастью, попал в нижнюю часть головы, поэтому, по словам водителя, он серьезно не пострадал.

Известно, что в полицию новоявленный таксист обращаться не стал, а просто выложил видео с регистратора в соцсети, где пользователи, в большинстве, стали на его сторону. Но нашлись и те, кто посчитал, что так «уводить» пассажиров из под носа негоже, несмотря на то, что таксисты-частники регулярно обманывают приезжих и специально завышают цены в несколько раз.