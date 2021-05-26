Пингвины из красноярского зоопарка «Роев Ручей» открыли купальный сезон

Скриншот с видео "Роева ручья"

В парке флоры и фауны «Роев Ручей» объявили об открытии купального сезона у пингвинов. В этом году он стартовал гораздо позже обычного. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, такое изменение в графике произошло из-за поздней и затяжной весны.

Пингвины – птички экваториальные, им очень важно, чтобы на улице температура не опускалась ниже +15 градусов для купания в открытом бассейне. Поэтому водоплавающих впервые выпустили искупаться аж 25 мая.

Вдоволь поплескавшись, пингвины отправились решать свои «жилищные вопросы». Они пошли выбирать лучшие домики для своих будущих гнёзд.

Напомним, что совсем недавно у семьи пингвинов было пополнение. Птенец появился в середине марта у молодой семейной пары Чили и Кусачего. Имя малышу выбирали всем Красноярском, парк «Роев ручей» объявлял конкурс среди своих подписчиков. В итоге пингвинёнка назвали Чупи.