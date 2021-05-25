Губернатор Красноярского края поручил упорядочить распределение вакцины по поликлиникам Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил своему правительству упорядочить распределение вакцины от коронавируса. «Ситуации, где-то густо, а где-то пусто быть не должно. Нужно анализировать потребности в вакцине разными территориями и, исходя из этого, составлять план поставок», - отметил глава региона.

Очередная партия вакцины «Спутник V», которая прибыла в Красноярск, составляет около 14 тысяч доз. Есть населенные пункты, где население не проявляет активности, да и ситуация с коронавирусом более-менее стабильная. А в краевом центре горожане массово записываются на прививку, однако, иногда лист ожидания может растянуться на несколько недель. Это связано с нерегулярностью графика поставки препаратов и их недостаточным количеством.

«Одна из главных задач сейчас – привлечение в край вакцины. Если поставки будут увеличены, то мы должны быть готовы к открытию дополнительных прививочных пунктов, в том числе, и мобильных передвижных», - сказал губернатор.

Добавим, что всего с начала прививочной кампании в край было поставлено почти332 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции.