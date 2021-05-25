В конкурсе «Молочные истории» пока лидирует участник из Красноярска

До окончания голосования осталось чуть больше суток

На сайте «Комсомолки» продолжается голосование за рисунки участников конкурса «Молочные истории», организованном ОАО «Молоко» и медиагруппой «Комсомольская правда». На каждой конкурсной работе изображена какая-то история, связанная с молоком и молочными продуктами. Именно такая задача ставилась перед участниками.

В финал попадут 20 ребят из Красноярского края, 20 из Минусинского района и еще 20 из Республики Хакасия. В каждой «двадцатке» 10 - это лидеры голосования, еще 10 - победители номинации «Выбор партнера».

Нарисовал Максим Гутник Фото: личный архив

Голосование продлится по 26 мая, итоги станут известны 27 мая. У кого из участников сейчас больше всего шансов попасть в финал?

Пока по количеству набранных голосов лидирует Максим Гутник из Красноярска с его рисунком о полезных свойствах молока. За него проголосовали 185 раз.

На втором месте Маша Благодарова из Минусинска с ее веселой коровой, которая рада поделиться с детьми своим молоком – 144 голоса.

Нарисовала Маша Благодарова Фото: личный архив

«Бронза» пока у Любови Жиденевой из Красноярска. На ее рисунке изображена Буренка и накрытый молочными продуктами стол – 131 голос.

Победителям будут вручены памятные дипломы, наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда».

Обладателям первых трех мест дополнительно подарят сертификаты в магазин «Детский мир».

Нарисовала Любовь Жиденева Фото: личный архив

31 мая состоится награждение победителей в Красноярске, со 2 по 3 июня - вручение подарков в Минусинске и Абакане.

Проголосовать за рисунки участников конкурса «Молочные истории» можно здесь.