В столице Хакасии ищут неизвестного, надругавшегося над 21-летней девушкой Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии, городе Абакане, разыскивают мужчину, который совершил тяжкое преступление. Заявление в полицию написала 21-летняя девушка. Она указала, что воскресным утром 23 мая направлялась на работу, шла по улице Итыгина.

Неожиданно к ней подъехала машина, за рулем которой находился неизвестный ей водитель. Он показал отвертку, пригрозился, что убьет ее, если девушка закричит. Затем силой заставил сесть в машину. Вывез в безлюдное место на территории города и совершил насилие. После чего скрылся.

Потерпевшая максимально описала подозреваемого. Данные поступили оперативникам, дежурным нарядам полиции. Ведется поиск мужчины. Уголовное дело заведено по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Добавим, что срок наказания – от четырех до десяти лет лишения свободы.