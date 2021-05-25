Трагедия в Хакасии: 10 летняя девочка погибла от удара током

В Хакасии 10 летняя девочка погибла от удара током. Фото: следком

Трагедия в Таштыпском районе Хакасии: в минувшую субботу 22 мая там от удара током погибла 10-летняя девочка. По результатам проверки следователи выяснили, что это не могло быть несчастным случаем. Ребенок погиб в результате преступного недосмотра и халатности со стороны взрослых. Уголовное дело заведено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Предварительную версию случившегося «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 22 мая несколько детей гуляли на открытом пространстве неподалеку от жилых домов в селе Таштып. В какой-то момент внимание девочки привлек алюминиевый провод, провисший между опорами линии электропередач. Подпрыгнув, она схватилась за него и тут же получила мощный разряд электрическим током. Друзья сообщили взрослым, те вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, но увы, несмотря на усилии врачей, она скончалась.