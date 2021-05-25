Красноярский отец потребовал объяснения, почему его сына отказались бесплатно кормить в школе Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна история из числа тех, которыми в своем ежегодном докладе поделилась уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. К ней обратился мужчина, сын которого учится в начальной школе. Он удивился, когда узнал, что для детей там бесплатное питание не предусмотрено. Как же так, недоумевал отец, ведь на уровне правительства страны объявили, что всем ученикам начальных классов положена такая льгота.

Вопрос решился, когда мужчина добавил, что его сын (и еще более 30 других детей) ходит в частную школу. Согласно действующим нормам бесплатным горячим питанием обеспечивались только дети, обучающиеся по программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях. Компенсация льготного питания идет из бюджета муниципалитета, а финансирования коммерческих учреждений в данном случае нет.

Впрочем, добавила Ирина Мирошникова, министерство образования края уже задумалось над этим вопросом и уже подготовило проект дополнений соответствующий закон края.