Деловой центр «Красноярск-Сити» планируют перенести. Фото: пресс-служба правительства края

Деловой центр «Красноярск-Сити» будет построен. В этом нет сомнения. О нем говорили еще на Красноярском экономическом форуме в 2019 году. Нашлись инвесторы, которые готовы вложиться в такую перспективу. Упускаем 2020 год, когда на фоне коронавируса все планы так или иначе были отложены.

Недавно о деловом комплексе заговорили с новой силой, когда стало известно о планах крупнейших компаний перенести головные офисы на территорию своего присутствия, то есть туда, где находятся их производственные активы. Такие намерения высказали «РУСАЛ», «РусГидро», «Полюс». С первыми двумя, по словам директора Корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко, уже ведутся переговоры.

«Красноярск-Сити» планировали возвести возле ТК «Комсомолл», на берегу Енисея. Но планы расширились. Сейчас даже визуально заметно, что места на том «пятачке» хватит на пару высотных зданий. Тогда как деловой комплекс должен включать не только офисы и парковочные места. Если уж предстоит массовое переселение топ-менеджмента из российской столицы в столицу краевую, то будет востребовано и жилье. И желательно неподалеку от офисов.

И такое место в городе на данный момент есть, и тоже с видом на Енисей – территория снесенного комбайнового завода. Там хватит места и для жилья, и для делового центра, и для социальной инфраструктуры, и для скверов, сообщили в правительстве края.