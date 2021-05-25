Прокуратура вновь нашла нарушения в питании красноярских школьников. Фото: пресс-служба прокуратуры

Прокуратура вновь нашла нарушения в организации питания красноярских школьников. И это – в результате повторной проверки. Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, после массового отравления в детей в конце апреля – начале марта этого года контроль над школьным общепитом был усилен. Представители прокуратуры и Роспотребнадзора прошли по образовательным учреждениям с комиссией, на все выявленные нарушения составили акты и дали время на устранение.

Недавно в порядке контроля были организованы проверки фактического устранения ранее выявленных нарушений. Где-то администрации школ вняли предостережениям, а где-то нет.

- Так, выявлены факты несоблюдения температурного режима хранения пищевых продуктов, использования продовольственного сырья без маркировки и запрещенной в питании детей продукции. Кроме этого, имеют место случаи занижения массы готовых порций при подаче блюд, несоблюдения масочного режима в пищеблоках столовых. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.