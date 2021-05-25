В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 6 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 95 человек. За все время в регионе зафиксировано 72 941 случай заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления, но менее активный. За сутки вылечились от коронавируса 80 человек, тогда как 24 мая сообщалось о 90 выздоровевших. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 67 169 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3703 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 460 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 017 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 698 417, из них за последние сутки 452, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.