Красноярская «Платежка» возвращается, несмотря на отзыв лицензии Центробанком Фото: Мария ЛЕНЦ

Сеть популярных в Красноярске терминалов «Платежка» на минувшей неделе была лишена лицензии Центробанка. Более тысячи единиц оборудования перестали работать и многих это удивило, весь горожане по-прежнему пользуются терминалами для оплаты коммунальных платежей или услуг связи. Центробанк объясняет отзыв лицензии нарушениями законодательства в части отмывания денег, онлайн-казино, букмекерских контор и так деле.

Однако представители компании с этим не согласны. Для них отзыв лицензии и остановка работы терминалов стала полной неожиданностью. Создатель платежного сервиса Анатолий Аульченко прокомментировал инцидент «ТВК Новости» и пообещал, что компания будет находить способы продолжить функционирование.

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