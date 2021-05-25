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Общество25 мая 2021 11:13

Красноярская «Платежка» возвращается, несмотря на отзыв лицензии Центробанком

Владельцы сети терминалов уверяют, что найдут способы продолжить работу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская «Платежка» возвращается, несмотря на отзыв лицензии Центробанком

Красноярская «Платежка» возвращается, несмотря на отзыв лицензии Центробанком

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сеть популярных в Красноярске терминалов «Платежка» на минувшей неделе была лишена лицензии Центробанка. Более тысячи единиц оборудования перестали работать и многих это удивило, весь горожане по-прежнему пользуются терминалами для оплаты коммунальных платежей или услуг связи. Центробанк объясняет отзыв лицензии нарушениями законодательства в части отмывания денег, онлайн-казино, букмекерских контор и так деле.

Однако представители компании с этим не согласны. Для них отзыв лицензии и остановка работы терминалов стала полной неожиданностью. Создатель платежного сервиса Анатолий Аульченко прокомментировал инцидент «ТВК Новости» и пообещал, что компания будет находить способы продолжить функционирование.

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