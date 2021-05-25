Видео задержания террориста, который собирался взорвать колонну на 9 мая в Норильске 2021, опубликовало ФСБ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сторонника ИГИЛ* обнаружили в Ставропольском крае. Публикуем видео задержания террориста, который собирался взорвать колонну на 9 мая в Норильске 2021.
В ведомстве сообщают, что мужчину задержали еще 22 апреля. Силовики выяснили, что он был сторонником террористической организации и готовил теракт.
Задержанный собирался взорвать колонну во время парада Победы на 9 мая в Норильске. В подвале одного из домов Норильска сотрудники ФСБ нашли взрывчатку и поражающие элементы, а также средства связи. В них содержалась переписка, судя по которой террорист пытался завербовать своих знакомых для участия в теракте. Силовики уже возбудили уголовное дело.
*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация.