ВТБ выдал 10 млн карт «Мир»

ВТБ выдал своим клиентам 10 млн банковских карт национальной платежной системы «Мир».

В 2016 году банк одним из первых приступил к выпуску карт «Мир». За это время функциональность национальных платежных карт расширилась, а спрос кратно увеличился: только в прошлом году было выдано 1,4 млн таких карт, а за 4 месяца 2021 года - более 500 тыс.

Кроме того, за 2020 год клиенты ВТБ получили в банке порядка 1 млн кобейджинговых карт «Мир» - Maestro, предусматривающих возможность бесконтактной оплаты с помощью двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей. За январь-апрель этого года держателями таких карт стали еще почти 250 тысяч клиентов.

«ВТБ в прошлом году фиксировал заметный рост спроса россиян на карты «Мир». В 2021 году тренд продолжился – за 4 месяца этого года банк выдал клиентам в 2 раза больше карт «Мир», чем за этот же период годом ранее. Этому способствует в том числе рост интереса населения к государственной программе кешбэка за внутренний туризм, а также развитие самого продукта», - отмечает Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Напомним, 16 марта ВТБ запустил сервис заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы «Мир» в ВТБ Онлайн. Клиентам достаточно пройти в раздел «Услуги» - «Счета и карты», выбрать цифровую или пластиковую карту и далее следовать инструкциям. Сразу после выпуска цифровой карты «Мир» ее реквизиты можно предоставить для зачисления выплат из бюджета.