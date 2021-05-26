Погода в Красноярске на 26 мая 2021: ожидаются похолодание до +17 и облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

Третий день рабочей недели порадует красноярцев отсутствием осадков, но солнцем не побалует. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 26 мая 2021.

Так, по данным гидрометцентра, в среду в Красноярске днем воздух прогреется максимум до +17 градусов. Синоптики обещают облачность, но без осадков. Вероятность дождей нулевая. Направление ветра северо-западное, а порывы составят около 4-5 метров в секунду.

Ночью в Красноярске похолодает до +7 градусов. Синоптики обещают ливень и облачность. Ветер стихнет до полного штиля. Атмосферное давление в течение дня – 728-734 мм рт.ст.

Яндекс. Погода дает несколько иной прогноз. С утра до вечера ожидается около +17 градусов. Будет пасмурно, но с прояснениями и сухо. Синоптики также обещают порывы ветра до 4-5 метров в секунду, направление северо-западное.

Ночью же похолодает до +9 градусов. Облачность, осадков не ожидается. Ветер практически стихнет. Атмосферное давление в течение дня 740-743 мм рт.ст.