В Красноярске студента университета отдали под суд за взятку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске студента, точнее уже бывшего студента Сибирского университета науки и технологии будут судить за дачу взятки преподавателю. Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России, сам факт передачи взятки должностному лицу произошел в феврале 2017 года. Обвиняемый в то время написал диплом, видимо, подумал, что качество работы настолько низкое, что хорошей оценки от преподавателя он за него не получит.

Кто кому из них двоих предложил совершить сделку, не уточняется. Но факт остается фактом: за 20 тысяч рублей в зачетке появилась хорошая оценка дипломной работе. Выявили этот факт сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейной полиции.

Добавим, что обвиняемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. И плюс он не сможет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.