В результате ДТП в Норильске пострадали шесть пассажиров автобуса. Фото: МВД

В результате дорожно-транспортного происшествия в Норильске пострадали шесть пассажиров автобуса. Сейчас в причинах ДТП разбираются дорожные полицейские. Предварительно известно, что произошла авария сегодня, 25 мая, в 6:45 утра на 3-м километре автодороги Норильск – Талнах.

- Тягач с тралом по причине заноса задней оси допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся во встречном направлении из Норильска в Талнах. Автобус, находившийся на заказном маршруте, перевозил рабочих. В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса, - рассказали в пресс-службе полиции Северного города.

Судя по оперативному видео с места события, бетонные блоки, установленные на обочине, спасли автобус от более серьезных последствий – они удержали его от падения с высоты нескольких метров в подтаявшие лужи. Одной из причин аварии госавтоинспекторы называют неблагоприятные погодные условия, другой – невнимательность водителей на трассе.