Стало известно, кто будет застраивать территорию дач на улице Лесопарковой в Красноярске

Стало известно, кто будет застраивать территорию дач на улице Лесопарковой Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, кто выиграл муниципальные торги на право застройки территории дач на улице Лесопарковой в Октябрьском районе (ориентировочно – в районе БСМП и госпиталя ветеранов). Это компания под названием «Специализированный застройщик «Мост». Она входит в группу компаний «Красстрой», которую в городе уже прозвали производителем «человейников» - многоэтажек с большим количеством маленьких квартир (например, жилые комплексы «Белые росы», «Тихие зори», «Гремячий лог» и другие).

Изначально на аукцион подавали заявки еще две компании – «Готика» и «Альфа». Но вторая на торги не явилась. А первая уступила в борьбе за лот, стартовая цена которого возросла с 4,8 миллиона до 5,28 миллионов рублей. Площадь участка составляет 72 тысячи квадратных метров, на котором еще придется выкупить у собственников и снести сотни частных строений.

Добавим, что «Красстрой» уже возвело в этом района несколько высоток – ЖК «Серебряный» и население увеличилось на несколько тысяч человек. В том числе за счет молодых семей. А из инфраструктуры здесь только поликлиника. Школы и детских садов для новоселов нет. Но застройщик пообещал, что детский сад на 190 мест он возведет.