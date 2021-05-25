В Красноярске стартовала продажа билетов на Ярыгинский турнир. Фото: министерство спорта края

В Красноярске стартовала продажа билетов на XXXII Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина с 27 по 30 мая. Как рассказали в министерстве спорта края в Красноярск приедут около 350 человек из 10 стран, чтобы разыграть награды в 10 весовых категориях.

К сожалению, это будет первый турнир без легендарного тренера, основателя Академии борьбы Дмитрия Миндиашвили, он скончался 24 мая на 88-м году жизни.

Первые схватки турнира состоятся уже 27 мая, но церемония открытия намечена на пятницу 28 мая. Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах Дворца спорта с 09:00 до 20:00 часов. Стоимость билетов на дневную программу составляет 300 рублей, на вечернюю – 400. Абонемент на весь турнир стоит 2 тысячи рублей. Попасть на церемонию открытия и закрытия турнира можно по вечерним билетам.

Во время соревнований въезд на территорию спортивного Дворца спорта им. Ивана Ярыгина будет осуществляться исключительно по пропускам, а для зрителей оборудовали три парковки: на территории Центра экстремального спорта «Спортэкс», возле Академии летних видов спорта и на участке Центральным стадионом и Керлинг-ареной «Красноярск».