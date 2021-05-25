В Туве пьяный водитель врезался в служебный «Лексус» губернатора. Фото: ГИБДД Тувы

В Туве пьяный водитель врезался в служебный «Лексус» главы республики. Произошло это в минувшую субботу 22 мая. Как сообщают в ГИБДД республики, на так называемой верхней трассе на улице Магистральной в Кызыле автомобиль «Субару» выехал на встречную полосу и врезался в машину из правительственного автопарка. От удара он вылетел в кювет. Судя по фото, вряд ли «Субару» подлежит ремонту.

Главное, что в этой аварии никто не пострадал, даже виновник, который, по предварительной версии, оказался изрядно пьян. На него завели административное дело по двум статьям – за пьяную езду и езду по встречной полосе.

Повезло и водителю служебного авто. По информации пресс-секретаря правительства республики, самого Владислава Ховалыга на тот момент в салоне не было, водитель был один, исполнял служебное поручения.

К слову, промелькнула версия спланированного покушения, однако оно не имеет под собой никакой основы, уверяет источник в правоохранительных органах. Вряд ли пьяный водитель способен был на это.