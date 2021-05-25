Снос дома на Судостроительной, 27 в Красноярске: прокуратура проверит его законность

Снос дома на Судостроительной, 27 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура проверит законность сноса многоквартирного жилого дома № 27 на улице Судостроительной. История такова, что еще 7 лет назад, в марте 2014 года, указанный дом был признан аварийным. Его должны были расселить и снести. Несколько семей долго ждали, когда же им представят возможность переехать. По закону они должны получить либо другое жилье, либо денежную компенсацию.

В мае 2020 года распоряжением администрации Красноярска земельный участок, а также все жилые помещения в многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве муниципалитету, были изъяты для муниципальных нужд в целях сноса.

Однако собственники одной из квартиры не согласились с размером предложенной им компенсации, посчитали, что она слишком мала. И подали документы в суд. В настоящее время решение судом еще не вынесено. Следовательно, старое и ветхое здание нельзя сносить. Однако несколько недель назад это произошло. Семья осталась под открытым небом, а ее вещи – под развалинами здания. Прокуратура выясняет, кто принят такое решение и направил спецтехнику на объект. Хотя в мэрии заявляют, что департамент градостроительства разрешения на снос не давал.