ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия выдал 4,6 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

ВТБ за время работы по программе ипотеки с господдержкой выдал в Красноярском крае и Республике Хакасия порядка 1,8 тысяч кредитов на 4,6 млрд рублей. С начала текущего года заемщики оформили в этих регионах более 600 сделок на сумму 1,7 млрд рублей.

Регионами-лидерами в рамках программы за все время работы по ней стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край. Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%.

«Ипотека с господдержкой сохраняет свою востребованность у населения, особенно в связи с повышением ставок по стандартным программам отдельных банков. Наши клиенты оформляют по ней каждый третий кредит, а с середины мая могут сделать это по сниженной ставке, - комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. - По нашим прогнозам, российские банки за первое полугодие этого года выдадут более 1,6 трлн рублей по льготной программе, что станет одним из ключевых факторов роста рынка по сравнению с прошлым годом. Дальнейшая динамика ипотечных продаж и уровень ставок будут зависеть от формата госпрограммы после 1 июля. Объективно можно предположить, что сейчас – оптимальный момент для оформления жилищного кредита в этом году».