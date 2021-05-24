Везде, где читают этот пресс-релиз, там ловит Yota

Yota запустила новую рекламную кампанию #Yotaвезде. В ней мобильный оператор рассказывает, что Yota ловит во всех 155 649 населенных пунктах России. Везде, где есть ямы на дорогах и арбузные развалы.

В рамках рекламной кампании Yota запустила семь рекламных роликов, которые будут транслироваться на ТВ и в digital. В них зрители увидят привычные глазу вещи, например, панельные дома или, как герои сидят на дорожку, и логотип компании, вписанный в знакомую любому жителю России ситуацию.

«Просто везде, где летом отключают горячую воду, там ловит Yota. Это всё, что мы хотели сказать», – комментирует руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством FriendsMoscow. Она продлится с 24 мая по 15 августа 2021 года.

Состав творческой группы:

Yota

Дмитрий Рудских – Директор по маркетингу

Елена Толбузова – Руководитель направления Бренд и коммуникации

Екатерина Жаркова – Менеджер по маркетинговым коммуникациям

Наталия Блинова – Медиа-менеджер

Friends.Moscow

Виктория Казакова – Старший стратег

Андрей Попов – Руководитель креативной группы

Анастасия Алексеева – Аккаунт директор

Мария Сырокваш – Старший аккаунт менеджер

Никита Бочаров – Старший копирайтер

Александр Милюнас – Арт-директор

Надежда Морозова – Продюсер

Екатерина Блинова – Постпродакшн продюсер

Денис Елисеев – Креативный директор

СПРАВКА

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.