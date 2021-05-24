Два рыбака чуть не утонули под вантовым мостом в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Енисее, почти в центре Красноярска, произошло ЧП. Под вантовым мостом вечером 23 мая перевернулась моторная лодка с двумя рыбаками. Как сообщают в агентстве ГО и ЧС по Красноярскому краю, спасатели успели достать мужчин из воды.

Очевидцы немедленно вызвали спасателей. Специалисты оперативно приехали, им удалось достать тонувших рыбаков живыми и невредимыми. После проведенной операции спасания не забыли и про моторную лодку. Средство передвижение по воде было отбуксировано на лодочную станцию.

- При выходе на акваторию необходимо надеть спасательные жилеты. Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды - при неблагоприятных погодных условиях необходимо воздержаться от выхода на воду. А во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега, - напоминают красноярцам в пресс-службе агентства ГО И ЧС.