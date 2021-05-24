В Туве 9-месячный ребенок серьезно обжегся кипятком, пока матери не было дома

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 9-месячный ребенок получил серьезные ожоги тела и ножек, когда перевернул на себя чайник с кипятком. Как сообщают в МВД, информация в полицию поступила из медицинского центра, куда был доставлен младенец.

История донельзя банальная: активно ползающий младенец, чайник с кипятком, стоящий на полу и отсутствие рядом матери. Женщина вышла из дома на несколько минут, оставив присматривать за малышом старшую дочь.

Нескольких минут вполне хватило, чтобы ребенок серьезно пострадал. Сестра не заметила, как её младший брат уполз на кухню и заинтересовался электрическим чайником, так неудачно расположенном на полу. К несчастью, он был полон и совсем недавно вода прекратила кипеть. Всего мгновение и малыш уже обварился кипятком.

Скорая помощь доставила мальчишку в Улуг-Хемский межрайонный медицинский центр, где сейчас занимаются его ожогами. Ребенок получил ожоги всего тела и ножек 2-3 степени. О его состоянии пока ничего не известно.

В отношении матери сотрудники полиции составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.