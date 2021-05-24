Жительница Красноярского края решила заступиться за мужа и напала на сотрудника ГИБДД

В отношении напавшей заведено уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Идринском районе Красноярского края пассажирка остановленного авто напала на сотрудника ГИБДД. Как сообщают в МВД, в её отношении завели уголовное дело.

Все случилось в районном центре. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «хонда» под управлением 32-летнего водителя, попросили предъявить документы. На стандартное требование мужчина ответил агрессией. Полицейские приняли решение отвезти мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства. Но это не понравилось его супруге. Жена водителя стала хватать сотрудников за форму, а затем и вовсе кинулась с кулаками на инспекторов. Одному из работников ГИБДД она попала рукой по голове.

На место ЧП госавтоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Двоих нарушителей порядка работники МВД доставили в отделение полиции для выяснение всех обстоятельств.

В отношении 30-летней женщины было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ей избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде. В отношении мужа были рассмотрены материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и вынесен административный штраф.

Расследование в отношении жительницы Красноярского края продолжается. Если её признают виновной, то ей грозит до 5 лет лишения свободы.