СУЭК организовала чемпионат по мини-футболу к 20-летию компании

Первое место у команды угольщиков Березовского разреза. Фото: СУЭК

В Красноярске в прошедшие выходные состоялся чемпионат по мини-футболу среди команд всех предприятий СУЭК Андрея Мельниченко в регионе. Первые крупные после «пандемийного» 2020 года соревнования посвятили 20-летию компании.

– СУЭК на протяжении всей истории славится не только трудовыми, но и спортивными подвигами, – отметил на открытии турнира финансовый директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Великосельский. – У наших сотрудников и их детей немало побед не только в футболе, но и в шахматах, волейболе и других видах спорта.

На чемпионате по мини-футболу. Фото: СУЭК

В матчах по мини-футболу, прошедших в зачет Спартакиады трудящихся Красноярского края, горняки взяли первое место.

Участие в чемпионате приняли шесть команд – аппарата управления АО «СУЭК-Красноярск», Бородинского, Березовского и Назаровского разрезов, а также подразделений транспорта и сервиса – бородинских погрузочно-транспортного управления и ремонтно-механического завода. Всего в рамках турнира было сыграно 11 матчей.

Участие в чемпионате приняли шесть команд. Фото: СУЭК

Лидером чемпионата стала команда Березовского разреза. Второе место у футбольной дружины Бородинского разреза. Замкнули тройку призеров горняки Назаровского разреза. В индивидуальных номинациях лучшим игроком признан Иван Трикопенко, спортинструктор Бородинского разреза, который одновременно тренирует в Бородино детскую команду «Шахтер-СУЭК». Звание лучшего защитника присудили Юрию Крестьянинову из команды Назаровского разреза. Лучшим бомбардиром стал Виктор Патрушев, представитель сборной Березовского разреза. Его коллега по предприятию Александр Орехов подтвердил звание лучшего вратаря – его он получил в 2019 году в чемпионате СУЭК по мини-футболу, участие в котором принимали 32 команды со всех регионов присутствия компании от Мурманска до Владивостока.

По оценке председателя Красноярской территориальной организации Росуглепрофа Олега Килина, достижению таких показателей способствует системная работа СУЭК по популяризации спорта в трудовых коллективах, созданию условий для спортивных занятий. На предприятиях открыты спортивные и тренажерные залы, после пандемии возобновилась традиция проведения круглогодичных рабочих спартакиад, участия в городских и краевых соревнованиях.