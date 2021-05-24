Набережная Качи в Красноярске может стать комфортной прогулочной зоной

Благоустройство набережной Качи на участке от улицы Обороны до улицы Вейнбаума Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы продолжают выбирать скверы и парки, которые благоустроят в следующем году. В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске благоустроят 21 общественное пространство. В Центральном районе города работы по плану этого года уже начались – благоустраивают Юдинский сквер и набережную реки Кача на участке от улицы Обороны до улицы Вейнбаума. Здесь установят новое освещение, чтобы красноярцы смогли безопасно гулять в любое время суток, заменят асфальтовое покрытие, приведут в порядок строения на берегу, отреставрируют беседки, поставят парковую мебель и оборудуют детские игровые комплексы.

- На следующий год в планах ремонт остальной части набережной –участка от Вейнбаума до Белинского. Сейчас продолжается рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства, поэтому большая просьба к красноярцам: поддержать проект, чтобы мы могли полностью закончить изменение облика правого берега Качи до логического завершения, - отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Благодаря выбору горожан, мы запустили ремонтные работы. Если мы получим финансирование и на следующий год, то в итоге вся набережная Качи превратится в комфортную прогулочную зону и ни в чем не будет уступать набережной Енисея.

Вся набережная Качи может стать комфортной прогулочной зоной Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, проголосовать за общественные пространства, которые отремонтируют в 2022 году, можно на сайте 24.gorodsreda.ru до 30 мая включительно. На благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в Центральном районе претендуют два общественных пространства: набережная Качи от Вейнбаума до Белинского и сквер Геодезистов.