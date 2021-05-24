Житель Красноярска погиб под грузовым поездом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на станции «Енисей» под грузовой поезд попал 26-летний житель краевой столицы. Как сообщают в управлении на транспорте МВД по Сибирскому округу, трагедия произошла накануне в 5 часов утра.

Как мужчина угодил на рельсы, пока остается неизвестным. Все, что ясно на данный момент – машинист применил экстренное торможение, но смерти красноярца избежать не удалось. Он погиб он полученных травм. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Транспортная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства напоминают жителям края о том, что переходить железнодорожные пути нужно в строго отведенных для этого местах. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считаются пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов.