Ситуация с паводками на юге Красноярского края постепенно стабилизируется

Фото: МЧС

На юге Красноярского края продолжается серьезная борьба с паводками. Как сообщают в пресс-службе МЧС, на утро 24 мая в Ермаковском, Шушенском, Каратузском, Ужурском районах остается подтопленными 185 приусадебных участков, за минувшие сутки освободилось от воды 104 участка.

Подтопление не обошло и жилые дома. Под влияние стихии попали 12 жилых домов, от воды уже освободили 23 дома. Местных жителей эвакуируют и размещают по родственникам. Всего от подтоплений спасли 83 человека, из них 14 детей.

Несмотря на то, что вода постепенно уходит, её уровень в реках снижается, ситуация еще остается напряженной. Экстренные службы находятся в полной готовности на случай ухудшения ситуации. В подтопленных районах продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, создаются комиссии для оценки ущерба от стихии.

Федеральные, краевые спасатели, сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов вместе с волонтерами помогают местным жителям, пострадавшим от повышения уровня воды, вывозить своё имущество, убирать освободившиеся от воды участки и жилые дома.

Напомним, что накануне в Красноярском крае чуть не затопило село Нижний Суэтук Ермаковского района. Ситуация была настолько серьезной, что сотрудникам МЧС пришлось частично разрушить дорожное полотно, чтобы поток воды прошел мимо населенного пункта. Эта мера оказалась действенной, и угроза была снята.

Также в МЧС стараются заранее спрогнозировать куда поступит вода и заранее эвакуировать жителей. Не оставляют в беде и животных, во время ЧП помощь оказывается абсолютно всем, кто попал под влияние стихии.