В Красноярском крае насмерть сбили 15-летнего подростка, пока он шел по обочине

Фото: Мария ЛЕНЦ

В посёлке Дзержинском, Красноярский край, автолюбитель на ВАЗ-21093 сбил 15-летнего подростка, шедшего по обочине с левой стороны. Как сообщают в МВД, мальчик шел в попутном с автомобилем направлении, когда на него наехала машина.

Парень шел по обочине дороги на одной из улиц посёлка, когда внезапно упал от сильного удара автомобилем. 38-летний водитель, поняв, что сбил человека, сразу же уехал с места ДТП. Подростка доставили в больницу, но врачи сделать ничего не смогли – юный житель края скончался через несколько часов от полученных травм.

Поиски водителя, устроившего смертельную аварию, прекратились довольно быстро. Мужчина сидел в своем авто на соседней улице. Автолюбителя задержали, а машину отправили на спецстоянку.

В отношении водителя было заведено уголовное дело по статье ««Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». При задержании выяснилось, что водитель был сильно пьян – полицейские зафиксировали 1,17 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе.

Расследование продолжается. Подозреваемому водителю грозит до 12 лет лишения свободы.