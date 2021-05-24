Погода в Красноярске на 25 мая 2021: ожидаются потепление до +20 и облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй день рабочей недели выдастся более приятным для красноярцев. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 25 мая 2021.

Так, по данным гидрометцентра, во вторник в Красноярске днем воздух прогреется максимум до +20 градусов. Синоптики обещают облачность, но без осадков. Вероятность дождей нулевая. Направление ветра западное, а порывы составят около 4-5 метров в секунду.

Ночью в Красноярске похолодает до +9 градусов. Синоптики обещают ливень и облачность. Ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 739-735 мм рт.ст.

Яндекс. Погода дает иной прогноз. С утра до вечера ожидается около +17 градусов. Будет пасмурно и весь день ожидаются дожди. Синоптики также обещают порывы ветра до 5-6 метров в секунду, направление юго-западное.

Ночью же похолодает до +11 градусов. Облачность и осадки сохранятся. Ветер практически стихнет. Атмосферное давление в течение дня 740-743 мм рт.ст.