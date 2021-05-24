От Подмосковья до Ямайки: Tele2 изучила, куда ездили абоненты на майские праздники

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил наиболее популярные места отдыхасвоих абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. Красноярский край посетили клиенты Tele2 из 60регионов страны.

Общее количество гостей из других регионов в Красноярском крае оказалось ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего гостей приехали из Хакасии, Иркутской области, Кузбасса, Санкт-Петербурга и Москвы. Количество гостей из Иркутска в этом году выросло почти вдвое. Среди москвичей популярность Красноярска практически не изменилась, а число гостей из северной столицы увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на треть.

Сами красноярцы на майских каникулах посетили более 60 регионов России и 42 различных страны. Количество клиентов Tele2, покидавших регион в начале мая, увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным зарубежным направлением стал Египет. Наиболее востребованными регионами России оказались Хакасия, Иркутская область, Краснодарский край, Новосибирск и Москва.

В целом по стране с 1 по 10 мая самым популярным туристическим городомсреди абонентов Tele2стала Москва. Столицу посетило на 33% больше жителей разных уголков страны, чем в аналогичный период прошлого года.