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Общество24 мая 2021 5:54

От Подмосковья до Ямайки: Tele2 изучила, куда ездили абоненты на майские праздники

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, определил наиболее популярные места отдыхасвоих абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. Красноярский край посетили клиенты Tele2 из 60регионов страны.

Общее количество гостей из других регионов в Красноярском крае оказалось ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего гостей приехали из Хакасии, Иркутской области, Кузбасса, Санкт-Петербурга и Москвы. Количество гостей из Иркутска в этом году выросло почти вдвое. Среди москвичей популярность Красноярска практически не изменилась, а число гостей из северной столицы увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на треть.

Сами красноярцы на майских каникулах посетили более 60 регионов России и 42 различных страны. Количество клиентов Tele2, покидавших регион в начале мая, увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным зарубежным направлением стал Египет. Наиболее востребованными регионами России оказались Хакасия, Иркутская область, Краснодарский край, Новосибирск и Москва.

В целом по стране с 1 по 10 мая самым популярным туристическим городомсреди абонентов Tele2стала Москва. Столицу посетило на 33% больше жителей разных уголков страны, чем в аналогичный период прошлого года.