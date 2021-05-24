В Красноярске продолжается капитальный ремонт крыш жилых домов

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В Красноярске активно проводятся работы по ремонты крыш жилых домов. Специалисты приступают к облагораживанию еще 34 кровель. Как сообщает мэрия, по всем крышам уже провели электронные аукционы, определены подрядчики.

Организации, которые будут ремонтировать кровли домов, уже неоднократно работали на городских объекта и имеют большой опыт. Всего трудиться над изменением крыш будут 6 организаций.

В пресс-службе администрации рассказали, что около 3 месяцев будет затрачено для восстановления каждой крыши. Бригады уже выходят на объекты. За каждым подрядчиком будут пристально наблюдать и контролировать ход работ сотрудники МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления».

Сейчас контролирующие специалисты следят за ходом ремонта 162 городских многоэтажек. В 34 из них выполняется капитальный ремонт систем электроснабжения, в 56 –систем отопления, водоснабжения и канализации, в 68 – ремонт крыш, в 2 домах по плану отремонтируют фасады и еще в двух – фундаменты. На сегодняшний день работы выполнены в 41 доме.