Лже-строитель из Красноярского края обманул дачников на 500 000 рублей

Теперь обманщику грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завелся лже-строитель, обманувший дачников на 500 000 рублей. Молодой мужчина предлагал садоводам из Березовского района ремонтные или строительные работы, а когда получал предоплату, то исчезал.

Как сообщают в МВД, от действий злоумышленника пострадали сразу 5 граждан. Все они решили воспользоваться его услугами и оплатили аванс. Некоторые из обманутых все же свой ремонт или строительство получили, правда в частичном объеме. А большинство осталось ни с чем.

В отношении молодого лже-строителя было заведено уголовное дело по двум статьям «Мошенничество» и «Присваивание». Личность обманщика установлена, мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.