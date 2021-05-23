На складе в Красноярском крае нашли зараженный нут ФОТО: Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю

В мае 2021 года специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели рейд в местах хранения и реализации плодоовощной продукции, сухофруктов, орехов, зернобобовых культур. Внимание уделили складам в Красноярске. В одном из них, расположенном на улице Калинина обнаружили нут, привезенный из Таджикистана, зараженный зерновкой четырехпятнистой.

- Заражение продукции подтверждено результатами экспертизы, проведенной в лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР». По предварительной информации, четыре килограмма нута хранились вместе с другими зернобобовыми, орехами, сухофруктами и другой продукцией, - рассказали в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Для справки: четырехпятнистая зерновка - это один из опасных карантинных вредителей продовольственных запасов зернобобовых культур. Хранение зараженной зерновкой продукции может расцениваться как нарушение обязательных требований законодательства РФ в области карантина растений. В Управлением будут организованы мероприятия с целью принятия карантинных фитосанитарных мер.