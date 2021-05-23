В Красноярском крае объявили штормовое предупреждение Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По прогнозам синоптиков, 24 мая на юге Красноярского края ожидаются сильные дожди, возможен град, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами шквалистые усиления ветра до 24 м/с.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Туруханском районе порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, в Эвенкии - 15-17 м/с. В указанных районах местами сильный дождь. Кроме того, в центральных районах края местами прогнозируют грозы, ночью на севере местами сильные дожди, днем возможен град. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, днем местами шквалистые усиления ветра до 24 м/с.

Также синоптики прогнозируют на юге Таймырского района порывы южного ветра 15-20 м/с, ночью местами очень сильный ветер, порывы 25-27 м/с, а в горных районах края, республик Хакасия и Тыва лавиноопасно.

Жителей Красноярского края просят быть предельно внимательными во время непогоды. По возможности оставайтесь дома. В экстренных случаях звоните в единую службу спасения по телефонам «101» и «112».