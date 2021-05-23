В Красноярском крае продолжают чистить реку Теплую от масляного пятна ФОТО: управление по внешним связям Красноярского филиала СГК

В Красноярском крае продолжают чистить реку Теплую от масляного пятна. Ранее сообщалось, что ситуация с загрязнением реки находится на личном контроле губернатора Александра Усса. Инцидент случился в минувшие сутки, 22 мая. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Главного управления МЧС РФ, КГКУ «Спасатель», Минэкологии и природоохранной прокуратуры.

Как рассказали в управлении по внешним связям Красноярского филиала СГК, для удаления оставшейся масляной пленки с поверхности реки Теплая привлекли специализированную организацию «Центр аварийно-спасательных операций». Специалисты всю ночь занимались очисткой воды от эмульсии, работа продолжается и сейчас.

По последним данным, установили четыре дополнительные заградительные боны, откачали 1200 литров загрязненной воды, собрали с поверхности воды 150 литров очищающего сорбента. Также специалисты уверяют, что угрозы попадания загрязняющих веществ в Енисей нет.