В Абакане ввели режим локальной чрезвычайной ситуации из-за паводков ФОТО: мэрия Абакана

В Абакане ввели режим локальной чрезвычайной ситуации из-за паводков. Решение приняли на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло накануне, 22 мая. По последним данным, большая вода дошла до Абакана, в зоне подтопления садоводческое товарищество «Водник», расположенное перед ограждающей дамбой между реками Абакан и Енисей.

- Подтоплены порядка 180 земельных участков садоводческого товарищества и 33 дачных дома. Вода, в основном, подошла к фундаментам. Есть подтопление приусадебных участков по улице Согринская и, предварительно, двух жилых домов на этой улице. Людей эвакуируют из зоны подтопления, - рассказали в пресс-службе мэрии Абакана.

Отметим также, что режим локальной чрезвычайной ситуации необходим для оперативного принятия мер помощи людям, по восстановлению коммуникаций, проведению обеззараживания.

Жителям города напоминают, что на базе городской службы ЕДДС работает горячая линия: «004» и 22-41-64.