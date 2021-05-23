В Красноярском крае прокуратура проводит проверку по факту загрязнения водохранилища Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае прокуратура проводит проверку по факту загрязнения водохранилища. По предварительным данным, масляное пятно обнаружили на водном объекте в 17 километрах от Кодинска. На месте происшествия работал прокурор Кежемского района. Проверку проводят с целью установить обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщили в пресс -службе краевой прокуратуры, представители закона вместе с сотрудниками МЧС, ГИМС и полиции устанавливают объем загрязненной территории и источник загрязнения.

В рамках проводимых в связи с происшествием мероприятий также привлекли специализированную организацию, которая установила заградительные боны и проводит обработку сорбентом. В ходе прокурорской проверки дадут оценку соблюдению законодательства об охране окружающей природной среды. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.