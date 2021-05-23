В Красноярске с 31 мая временно изменится схема движения по улице Базайская Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске с 31 мая временно изменится схема движения по улице Базайская в районе дома №343. Об этом сообщил в пресс-службе городской администрации. По предварительной информации, причиной корректировок стал ремонт моста-трубы через реку Моховая.

Как отметили в городской администрации, проезд по мосту закроют полностью, чтобы обеспечить безопасность на время ремонта. Автолюбителей информируют, что проезд транспорта будет возможен по временной объездной дороге.

Отметим также, что мостовую конструкцию планируют ремонтировать полностью, включая замену труб, гидроизоляции, покрытий проезжей части, деформационных швов, тротуаров, ограждений и других элементов. Кроме того, собираются провести антикорозийную обработку. Работы согласно заключенному контракту собираются закончить до 31 августа 2021 года.

Жителей и гостей города просят учитывать информацию при планировании поездок по городу.