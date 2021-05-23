В Красноярском крае усилят меры безопасности на водоемах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае усилят меры безопасности на водоемах. Это собенно актуальная работа в преддверии летних каникул. В частности родителей убедительно просят разговаривать с детьми, объяснять им правила безопасного поведения в быту и в различных экстремальных ситуациях, когда рядом нет никого из взрослых.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, родителям настоятельно рекомендуют не допуска игр детей на водоемах, не оставлять несовершеннолетних одних дома, не разрешать им гулять в опасных местах.

Кроме того, родителей убедительно просят чаще напоминать своим детям элементарные правила безопасности. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и телефоны экстренной помощи «101» и «112».

Также родителям рекомендуют установить в смартфонах детей мобильное приложение «Советы спасателя». Благодаря ему дети смогут быстрее получить грамотные рекомендации по действиям при любой экстремальной ситуации.