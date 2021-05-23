В Красноярском крае в котельных за долги отключили электричество Фото: Мария АНАНОВА

В Красноярском крае в котельных за долги отключили электричество. Как сообщили в пресс-службе «Красноярскэнергосбыт» обесточат 38 объектов. Отключения начались с 18 мая на территориях края, где отопительный сезон уже завершился.

Уже обесточены шесть котельных самого злостного должника среди краевых предприятий - МУП «Районный коммунальный комплекс» Ачинского района. Долг составляет почти 22,9 миллиона рублей. В Ачинском районе отключили четыре котельные компании «Коммунсервис» с долгом 2,5 миллиона рублей и две котельные «Коммунальщика», где задолжали 2,4 миллиона рублей.

Энергетики вынуждены отключить 11 котельных в Уяре в связи с крупным долгом МУП «Городское коммунальное хозяйство». Сумма на сегодняшний день составляет 8,6 миллионов рублей. Семь котельных компании «Коммунальщик Канского района» обесточили в Канске. Сумма долга превысила 11 миллионов рублей. В числе должников компании «Таежное», «Уральский коммунальный комплекс», «Альянс» и «Канифольнинский коммунальный комплекс».