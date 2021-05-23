Мэр Красноярска присоединился к «Зеленому десанту» ФОТО: аккаунт в Instagram Сергея Еремина

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал через свой аккаунт в Instagram о том, что присоединился к «Зеленому десанту». Он представляет собой субботник в формате соревнования. Битву за чистоту молодежь в компании с градоначальником устроили на проспекте Ульяновском.

- Наводя здесь порядок, ещё раз представил, как было бы здорово связать Татышев-парк с этой набережной. Специалисты уже рассматривают варианты проектного решения пешеходника. Также идет работа по поиску источников финансирования полноценных изыскательских и проектных работ. Благодаря мосту удастся продлить пешеходный маршрут от Николаевского моста до Зеленой Рощи, включая парк «Гвардейский», - отметил градоначальник.

Сергей Еремин рассказал, что в городе живет не только замечательная молодежь, но и инициативные люди, которые активно участвовали в масштабной уборке города. Им мэр Красноярска сказал от себя лично «Спасибо» за участие.