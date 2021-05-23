Губернатор Красноярского края взял на контроль ситуацию с выбросами загрязняющих веществ в реку Теплую Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в минувшие сутки, 22 мая, на реке Теплой нашли следы масляных пятен. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Главного управления МЧС РФ, КГКУ «Спасатель», Минэкологии и природоохранной прокуратуры,

Как отметили в пресс-службе правительства Красноярского края, масштаб выбросов небольшой. Количество загрязняющих веществ, попавших в реку, устанавливают специалисты. Пока наиболее вероятным источником загрязнения называют Красноярскую ТЭЦ-1.

По мнению специалистов, более вероятной причиной загрязнения реки могли стать неисправные боновые заграждения ТЭЦ. Сотрудники КГКУ «Спасатель» занимаются установкой новых боновых заграждений на выходе с ТЭЦ, а также в устье реки Теплой. Также стало известно, что угрозы попадания нефтепродуктов в реку Березовку и Енисей нет. В дальнейшем акваторию реки Теплой собираются обрабатывать сорбентом. Ситуацию с загрязнением реки взял на личный контроль губернатор края Александр Усс.