Красноярская туристическая полиция открыла летний сезон работы

Туристическая полиция на электроцикле Фото: Юлия КОВАЛЬ

В Красноярске туристическая полиция открыла летний сезон. Теперь сотрудники этого подразделения будут передвигаться по городу на катерах, велосипедах и электротрициклах. Как сообщают в МВД, 22 мая прошел торжественный развод туристических полицейских.

В конце весны правоохранители уже традиционно сменяют транспортные средства передвижения. Так полицейские пересаживаются с судна на воздушной подушке и снегоходов на водные катера, велосипеды и электротрициклы. Зона их ответственности – экскурсионные и прогулочные места, объекты спорта, туризма и культуры Красноярска и Дивногорска.

- Туристические полицейские оказывают содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов, принимают обращения в случаях совершения правонарушений и, как и все полицейские, несут службу по охране общественного порядка, - отмечают в пресс-службе полиции.

Во время торжественного развода начальник МУ МВД России «Красноярское» Геннадий Березин вручил очередные сержантские погоны сотрудниками туристической полиции, а сержантов Ксению Третьяк и Александра Гафина наградил почетными грамотами за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в службе.

Также руководитель отметил что за прошедший зимний период турполиция проявила себя с отличной стороны – впервые за несколько лет на Красноярском водохранилище не погиб ни один человек.