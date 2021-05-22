В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 7 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор Красноярского края опубликовал статистику по коронавирусу в регионе на 22 мая 2021 года

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 99 человек. За все время в регионе зафиксировано 72 650 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 80 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 66 919 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3682 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 644 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 020 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 691 967, из них за последние сутки 4 149, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.