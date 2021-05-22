Лишились около 2 000 000 рублей: супруги из Назарово почти одновременно попались на удочку разным мошенникам

Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Супружеская пара из Назарово, Красноярский край, лишилась около 2 000 000 рублей, попавшись почти одновременно разным банковским мошенникам. Как сообщают в МВД, мужчина набрал кредитов и перевел аферистам 1 300 000 рублей, а его супруга, пойдя тем же путем, перечислила на «безопасный счет» около 500 000 рублей.

Следователи выяснили, что первым на уловки мошенников повелся житель Назарово. По телефону сообщили, что якобы на его имя оформили кредит, и ему нужно взять взаймы у разных банков крупную сумму денег и внести на страховой счет, чтобы погасить задолженность, взятую мошенниками. Мужчина взял в долг у банков 1 302 000 рублей и перечислил куда ему сказали. Через несколько дней такой же звонок поступил его 35-летней супруге. Она перевела мошенникам 492 000 рублей, также взяв их в кредит.

Поняв, что они стали жертвами банковских аферистов, супруги обратились в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников! Не доверяйте звонящим по телефону, если у вас пытаются выяснить данные вашей банковской карты, либо просят сообщить коды, приходящие в смс, требуют перевести деньги на безопасные счета и неизвестные вам телефонные номера - вы говорите с мошенниками!